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07.02.2020 - 07:24 |

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile sözleşme yeniliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın performansından memnun kaldığı Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacak. 32 yaşındaki Mevlüt'ün sözleşmesi 2021 haziranına kadardı.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer ancak fazla forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası maçlarında sergilediği başarılı performansla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Mevlüt Erdinç, attığı gollerin yanı sıra etkili ve istekli performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Kupası'nda 5, Süper Lig'de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fenerbahçe kariyerine devam etmek isteyen Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli kulüpten 1.2 milyon euro maaş alıyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Erdinç, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve bu forma altında mücadele etmekten dolayı onur duyuyorum. Performansım ve attığım gollerle takıma katkı sağlamaktan dolayı mutluyum, forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile sözleşme yeniliyor

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile sözleşme yeniliyor

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