Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır!
17.01.2021 - 20:41 |

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır!

Süper Lig'e MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır!
ABONE OL

Süper Lig'in 19. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 

Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi. 

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki kar yağışı nedeniyle antrenmanın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldığı bildirildi. 

MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geçerek kampa girdi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır

    Hamza Hamzaoğlu: "Biraz daha farklı bir oyun formatında başladık, bundan sonuç aldık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Terim: "Muslera'yı oynatacağım"
      Terim: "Muslera'yı oynatacağım"
    2. Son dakika - Sergen Yalçın: "Çocuklar beni biraz duygulandırdılar"
      Son dakika - Sergen Yalçın: "Çocuklar beni biraz duygulandırdılar"
    3. Taylan Antalyalı'dan pozisyon üzüntüsü!
      Taylan Antalyalı'dan pozisyon üzüntüsü!
    4. "7 gün sonra yine lider olabiliriz"
      "7 gün sonra yine lider olabiliriz"
    5. "Maçı hak ettik"
      "Maçı hak ettik"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır!

    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır!

    Son dakika - Galatsaray'da Mbaye Diagne kırmızı kart gördü!

    Son dakika - Galatsaray'da Mbaye Diagne kırmızı kart gördü!

    Şener Özbayraklı sakatlandı

    Şener Özbayraklı sakatlandı

    Mesut Özil kimdir, kaç yaşında? Mesut Özil hangi mevkide forma giyiyor?

    Mesut Özil kimdir, kaç yaşında? Mesut Özil hangi mevkide forma giyiyor?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet