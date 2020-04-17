Fenerbahçe, Muriqi'den 25 milyon Euro bekliyor!

Koronavirüs sıkıntısı biter, lig ve transfer dönemi yeniden başlarsa Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi konusunda hareketli günler yaşanacak.

Geçen sezon Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir rekabete yol açan Muriqi, bu kez ise Avrupa'nın iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek. Birçok takımın takip ettiği 25 yaşındaki golcü için en ciddi iki kulüp Tottenham ve Lazio oldu. Tottenham'ın Harry Kane'e alternatif olarak bir golcü arayışında olduğu ve listenin başında Vedat Muriqi'in bulunduğu kaydedildi. İngiliz kulübünün bu transfer için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

Lazio ise Şampiyonlar Ligi için kadrosunda atılım yapmaya hazırlanıyor. Ancak 25 yaşındaki golcü için ayırdığı bütçe Tottenham'a oranla daha düşük. Fenerbahçe ise 25 milyon Euro'dan aşağı rakamlara sıcak değil.

TOPUK YAYLASI'NDA KARANTİNA!

Türkiye'de liglerin haziran ayında başlanması durumunda Fenerbahçe yeni planlarını yaptı. Buna göne sarı-lacivertliler, mayıs ayının ikinci haftasında Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Üç hafta sürecek kampa sadece Koronavirüs testleri negatif çıkan personel katılabilecek. Onun dışında Topuk Yaylası'nda kuş uçurtulmayacak.

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu