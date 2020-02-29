Fenerbahçe ne umdu ne buldu!

SENAD OK

Sarı-lacivertlilerde son 1.5 yılda futbol takımıyla ilgili birçok hedef belirlese de bunların çoğunu gerçekleştiremedi.

Başkan Ali Koç ve yönetimi ilk olarak takımı gençleştirmek için harekete geçti. Berke ve Barış gibi isimlerin kadroya katılıp oynaması, takıma katkı sağlaması ve ardından iyi bonservis bedelleri ile satılması kulübün geleceğini kurtaracak en önemli adım olarak gösterilmişti. Ancak şu an için plan da hedef başarısız oldu. Genel olarak sarı lacivertliler yine tecrübeli isimlerle yoluna devam ediyor. Ferdi gibi genç isimler çok fazla süre alamıyor.

Bunun yanısıra 1.5 sezon içinde yaşanan değişimlerin etkisi ile tam anlamıyla bir futbol düzeni ve sistemi de kurulamadı. Ali Koç’un çok güvendiği spotif direktörlük birimi şu an için devre dışı. Ayrıca bu sürede yaşanan teknik adam değişimleri ve 1.5 yılda yapılan 31 transfer sebebiyle takımın sistemi bir türlü oluşmadı.



Giuliano, Eljif Elmas ve Josef de Souza’dan 40 milyon euroya yakın bonservisi bedeli elde edildi ama etkili kullanılamadı. Şu an takımda Vedat Muriç dışında ciddi anlamda bonservis geliri kazandıracak futbolcu da bulunmuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü küme düşme hattına yakın geçiren sarı-lacivertler son dönemde topladığı puanlarla ligi 6. sırada bitirdi. Bu sezon şampiyonluk parolası kullanılsa da son Galatasaray derbisi sonrası takım 6. sırada kaldı. Bu süreç içinde yönetimin futbol takımıyla ilgili yaptığı en önemli işlerden biri ise maaş bütçesini düşürmek oldu. Kruse ve Gustavo dışında kulüpteki maaşlar belli seviyeye geldi.

Kruse kimdir?