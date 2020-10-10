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10.10.2020 - 22:08 | | AA

Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu 

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim 

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, İpar Kurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grotheus, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever, Ezgi Dağdelenler, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Cansu Ayyıldız) 

Setler: 25-21, 25-21, 25-17 

Süre: 78 dakika (27, 26, 25)

Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

 

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