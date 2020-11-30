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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Opet Başantrenörü Terzic, CEV Avrupa Antrenörler Komisyonunda görev alacak
30.11.2020 - 14:26 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Terzic, CEV Avrupa Antrenörler Komisyonunda görev alacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, 2020-2024 döneminde Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Antrenörler Komisyonunda üye olarak görev alacak.

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Terzic, CEV Avrupa Antrenörler Komisyonunda görev alacak
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, CEV'in 2020-2024 dönemi komisyonlarının oluşumunu tamamlayıp, ilgili başkan, sekreter ve üyeleri atadığı belirtilerek, "CEV Avrupa Antrenörler Komisyonunda yer alacak başantrenörümüz Zoran Terzic'i yeni görevi için kutluyor ve başarılar diliyoruz." denildi.

Çeşitli ülkelerden profesyonel geçmişe ve ciddi tecrübeye sahip isimlerden oluşan CEV komisyonları, 2024'e kadar her düzeyde voleybolun büyümesine yardımcı olacak.

Plaj voleybolu, antrenörler, kupalar, finans, hukuk, medikal, hakemlik ve spor organizasyonu kategorilerindeki komisyonlar, CEV Yönetim Kurulunun çalışmalarını destekleyip, voleybolun gelişimine yönelik planların hazırlanmasına katkı sağlayacak.

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