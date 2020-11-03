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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
03.11.2020 - 19:43 | | AA

Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Diğer karşılaşmada Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 kaybetti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol 

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Selçuk Görmen 

Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, İpar Kurt, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, Bahar Guidetti (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Aylin Sarıoğlu) 

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman) 

Setler: 25-14, 25-8, 25-13

Süre: 57 dakika (20, 17, 20)

Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

    Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
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