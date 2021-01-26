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26.01.2021 - 23:45 | | AA

Fenerbahçe Opet-Nantes: 3-0

FenerbahÃ§e Opet KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV Åžampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maÃ§Ä±nda Fransa temsilcisi Nantes'Ä± 3-0 yendi. FenerbahÃ§e HDI Sigorta Erkek Voleybol TakÄ±mÄ± da CEV Åžampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mÃ¼cadelesinde BelÃ§ika temsilcisi Lindemans'Ä± 3-0 maÄŸlup etti.Â

Fenerbahçe Opet-Nantes: 3-0
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FenerbahÃ§e Opet KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV Åžampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maÃ§Ä±nda Fransa temsilcisi Nantes'Ä± 3-0 yendi.

Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Nantes'taki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maÃ§Ä± sarÄ±-lacivertli ekip, 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerle kazandÄ±.

FenerbahÃ§e Opet, ikinci maÃ§Ä±nda yarÄ±n Slovenya'nÄ±n Calcit Volley takÄ±mÄ±yla TSÄ° 20.00'de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Lindemans-FenerbahÃ§e HDI Sigorta: 0-3

FenerbahÃ§e HDI Sigorta Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV Åžampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mÃ¼cadelesinde BelÃ§ika temsilcisi Lindemans'Ä± 3-0 maÄŸlup etti.

Polonya'nÄ±n Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maÃ§Ä± sarÄ±-lacivertli ekip, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle kazandÄ±.

FenerbahÃ§e HDI Sigorta, ikinci maÃ§Ä±nda yarÄ±n ev sahibi Ã¼lkenin Grupa Azoty Zaksa takÄ±mÄ±yla TSÄ° 22.30'da karÅŸÄ±laÅŸacak.

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FenerbahÃ§e Opet-Nantes: 3-0

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