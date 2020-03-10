MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Opet'in maçına koronavirüs engeli
10.03.2020 - 20:36 |

Fenerbahçe Opet'in maçına koronavirüs engeli

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Igor Gorgonzola Novara ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçlarının koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Fenerbahçe Opet'in maçına koronavirüs engeli

Ayrıca CEV'den yapılan açıklamaya göre de, ertelenen maçlar arasında rakipleri İtalyan olan Türk takımları kadınlarda Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA ve erkeklerde Galatasaray HDI Sigorta'nın karşılaşmaları da bulunuyor.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek Türk takımlarından Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola Novara ile, Eczacıbaşı VitrA da Savino Del Bene Scandicci ile 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde karşılaşacaktı.

Galatasaray HDI Sigorta ise Erkekler CEV Kupası yarı finalinde eşleştiği Leo Shoes Modena ile 18-19 Mart'ta İstanbul'da, 25-26 Mart'ta İtalya'da mücadele edecekti.

Fenerbahçe Opetin maçına koronavirüs engeli

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mehmet Demirkol: Falette'i hangi cephe aldırdı? Tolgay ise...

Karşınızda Kevin de Bruyne...

Manchester United M.City'e şans tanımadı! 2-0...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA | Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi

SON DAKİKA | Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe Opet'in maçına koronavirüs engeli

Fenerbahçe Opet'in maçına koronavirüs engeli

TFF'den kulüplere çağrı: Sahaya dönsünler

TFF'den kulüplere çağrı: Sahaya dönsünler

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

Sıradaki Haber