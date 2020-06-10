MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'
10.06.2020 - 19:17 | |   İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in transfer ettiği Cansu Çetin, sarı-lacivertli forma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'
ABONE OL

Cansu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarında, büyük bir camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Ailece Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe'yi her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Oraya ait bir formayı taşıyabilmek benim için çok özel bir duygu. Umarım voleybol kariyerimin sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ederim." ifadelerini kullandı.

Voleybolu çok özlediğini vurgulayan Cansu, "Çünkü yarım kalan bir sezonu devam ettiremedik ama bu senenin çok daha özel bir sene olacağına inanıyorum. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." şeklinde görüş belirtti.

Erdoğan Yeşilyurt 5 yıl daha Sivasspor'da...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!
    Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!
  2. Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi
    Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi
  3. ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi
    ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi
  4. MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor
    MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor
  5. Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı
    Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak

Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak

Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek

Sıradaki Haber