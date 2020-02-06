FenerbahÃ§e Opet'te Mihajlovic'in parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

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06.02.2020 - 23:44 |

Fenerbahçe Opet'te Mihajlovic'in parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e Opet KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± oyuncusu Brankica Mihajlovic'in parmaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

Fenerbahçe Opet'te Mihajlovic'in parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e Opet KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± oyuncusu Brankica Mihajlovic'in parmaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼nkÃ¼ antrenmanda sakatlanan SÄ±rp voleybolcunun kontrollerinde, parmaÄŸÄ±nda kÄ±rÄ±k tespit edildi.

Tedavisine baÅŸlanan 30 yaÅŸÄ±ndaki smaÃ§Ã¶r, bir sÃ¼re formasÄ±ndan uzak kalacak.Â 

AÃ§Ä±klamada, "BaÅŸarÄ±lÄ± voleybolcumuz Brankica Mihajlovic'e geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, bir an Ã¶nce saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." denildi.

FenerbahÃ§e Opette Mihajlovicin parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

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