FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo:Â  73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61
Basketbolda KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§Ä±ndaÂFenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarÄ± finaleÂ yÃ¼kselen ilk takÄ±m oldu.
SarÄ±-lacivertli takÄ±m, Birevim ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare-Ã‡ankayaÂ Ãœniversitesi maÃ§Ä±nÄ±n galibiyle 5 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak.
Salon: Adana AtatÃ¼rkÂ
Hakemler: Ä°brahim AltÄ±ntaÅŸ, Ozan GÃ¶nen, AnÄ±l VeziroÄŸlu
FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo: Williams 11, AyÅŸe Cora, Olcay Ã‡akÄ±r Turgut 2,Â Sevgi Uzun 11, Merve ArÄ±, TuÄŸÃ§e CanÄ±tez 14, Gray 17, Zandalasini 13, Esra UralÂ Topuz, Stokes 3, Gonzales 2
Bellona Kayseri Basketbol: Manolya KurtulmuÅŸ 9, Davis 11, BerilÂ Albayrak, AyÅŸegÃ¼l GÃ¼nay AladaÄŸ 11, GÃ¼lse UÄŸur, KÃ¼bra Ä°mren Siyahdemir 2,Â Ivankovic 4, NazlÄ± Bircan GÃ¶kdemir, Burke 24
1. Periyot: 25-9
Devre: 42-28
3. Periyot: 59-39
BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 35.43 KÃ¼bra Ä°mren Siyahdemir (Bellona KayseriÂBasketbol)
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