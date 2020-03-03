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03.03.2020 - 19:42 | | ADANA (AA) -

Fenerbahçe Öznur Kablo:  73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

Basketbolda KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§Ä±ndaÂFenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarÄ± finaleÂ  yÃ¼kselen ilk takÄ±m oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo:  73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

SarÄ±-lacivertli takÄ±m, Birevim ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare-Ã‡ankayaÂ  Ãœniversitesi maÃ§Ä±nÄ±n galibiyle 5 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak.

Salon: Adana AtatÃ¼rkÂ 

Hakemler: Ä°brahim AltÄ±ntaÅŸ, Ozan GÃ¶nen, AnÄ±l VeziroÄŸlu

FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo: Williams 11, AyÅŸe Cora, Olcay Ã‡akÄ±r Turgut 2,Â  Sevgi Uzun 11, Merve ArÄ±, TuÄŸÃ§e CanÄ±tez 14, Gray 17, Zandalasini 13, Esra UralÂ  Topuz, Stokes 3, Gonzales 2

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya KurtulmuÅŸ 9, Davis 11, BerilÂ  Albayrak, AyÅŸegÃ¼l GÃ¼nay AladaÄŸ 11, GÃ¼lse UÄŸur, KÃ¼bra Ä°mren Siyahdemir 2,Â  Ivankovic 4, NazlÄ± Bircan GÃ¶kdemir, Burke 24

1. Periyot: 25-9

Devre: 42-28

3. Periyot: 59-39

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 35.43 KÃ¼bra Ä°mren Siyahdemir (Bellona KayseriÂBasketbol)

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FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo:Â  73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

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