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19.02.2020 - 21:53 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Öznur Kablo: 74 - BLMA: 58

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi BLMA'yı 74-58 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo: 74 - BLMA: 58

Grubunu ilk sırada bitirmeyi daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mila Cavara (Bosna Hersek)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır 6, Tuğçe Canıtez 7, Nicholls 4, Williams 14, Zandalasini 30, Ayşe Cora 7, Stokes 2, Sevgi Uzun 4, Esra Ural Topuz

BLMA: Milapie 10, Whitcomb 9, Williams 5, Peddy 2, Tchatchouang 10, Bankole 13, Bernies 5, Kamba 4, Farcy, Sequeira

1. Periyot: 22-13

Devre: 38-26

3. Periyot: 60-47

 

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