19.02.2020 - 21:53 | | İSTANBUL (AA)
Fenerbahçe Öznur Kablo: 74 - BLMA: 58
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi BLMA'yı 74-58 yendi.
Grubunu ilk sırada bitirmeyi daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mila Cavara (Bosna Hersek)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır 6, Tuğçe Canıtez 7, Nicholls 4, Williams 14, Zandalasini 30, Ayşe Cora 7, Stokes 2, Sevgi Uzun 4, Esra Ural Topuz
BLMA: Milapie 10, Whitcomb 9, Williams 5, Peddy 2, Tchatchouang 10, Bankole 13, Bernies 5, Kamba 4, Farcy, Sequeira
1. Periyot: 22-13
Devre: 38-26
3. Periyot: 60-47