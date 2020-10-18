18.10.2020 - 20:13 | | AA
Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-55'lik skorla geçti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-55 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, Münevver Özemre, Burak Yılmaz
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabaly 19, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 14, Zandalasini 13, Thomas 14, İrem Sözen, Sevgi Uzun 2, Duygu Özen 3
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 8, Gökşen Fitik 10, Iagupova 23, Anigwe 6, Naumenko, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak, İlayda Güner 8
1. Periyot: 27-18
Devre: 42-29
3. Periyot: 63-46