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18.10.2020 - 20:13 | | AA

Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-55'lik skorla geçti

Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 55
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-55 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabaly 19, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 14, Zandalasini 13, Thomas 14, İrem Sözen, Sevgi Uzun 2, Duygu Özen 3

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 8, Gökşen Fitik 10, Iagupova 23, Anigwe 6, Naumenko, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak, İlayda Güner 8

1. Periyot: 27-18

Devre: 42-29

3. Periyot: 63-46

Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 55

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