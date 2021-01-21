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21.01.2021 - 23:58 |

Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia: 88-57

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'nın Arka Gdynia takımını 88-57 mağlup etti. İzmit Belediyespor ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 65-61 mağlup oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia: 88-57
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'nın Arka Gdynia takımını 88-57 mağlup etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, Arka Gdynia ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 44-33 üstünlükle girdi. 

İkinci yarıda farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyodunu 59-51 önde kapattığı karşılaşmayı 88-57'lik skorla kazandı. 

Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda ise İzmit Belediyespor, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 65-61 mağlup oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia: 88-57

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