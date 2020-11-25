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25.11.2020 - 17:21 | | AA

Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta: 84-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta: 84-76
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki dev maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, kendi sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-76 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 10'da 10 yaptı. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş HDI Sigorta, Salvadores'in 6 sayılık katkı sağladığı ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında hızlı hücumlardan ve boyalı alandan skor üreten siyah-beyazlı takım, ilk periyodu 22-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Öznur Kablo, potasında sadece 4 sayıya izin verirken, 15 sayı buldu ve 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 28-26. Kalan bölümde sarı-lacivertli takım, dış atışlardan 3 isabet kaydeden Beşiktaş HDI Sigorta karşısında Tuğçe Canıtez ile hücumda etkili oldu. Fenerbahçe Öznur Kablo, bitime 3 saniye kala Sevgi Uzun'un rakip yarı sahadan kaydettiği basketle soyunma odasına 45-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Beşiktaş HDI Sigorta, İrem Naz Topuz'un sergilediği performansla maça ortak oldu. Tuğçe Canıtez ile boyalı alandan etkili olan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya İrem Naz'ın üst üste kaydettiği basketlerle cevap veren siyah-beyazlılar, 29. dakikada öne geçti: 57-58. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Beşiktaş HDI Sigorta, final periyoduna 63-61 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında Fenerbahçe Öznur Kablo, Kayla McBride'ın dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle öne geçti. McBride'ın 16 sayı bulduğu bu periyotta Beşiktaş HDI Sigorta'nın basit hatalarını iyi değerlendiren sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 84-76 galip ayrıldı.

Öte yandan iki takım, müsabaka öncesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj verdi. Fenerbahçe Öznur Kablo oyuncuları, "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" Beşiktaşlı basketbolcular ise "Kadına Şiddete Dur De" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Samet Erdoğan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 18, Tuğçe Canıtez 18, McBride 22, Zandalasini 9, Stokes 9, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2

Beşiktaş HDI Sigorta: Salvadores 24, İrem Naz Topuz 11, Bradford 22, Melek Uzunoğlu 8, Elif Bayram 8, Melisa Korkmaz 3, Nur Sezen Yavuz,

1. Periyot: 13-22

Devre: 45-38

3. Periyot: 61-63

Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta: 84-76

 

 

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