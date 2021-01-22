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22.01.2021 - 21:20 |

Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'i 67-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale çıktı.

Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde!
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'i 67-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale çıktı.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, ASVEL Feminin ile karşı karşıya geldi. 

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 üstünlükle girdi. 

Üçüncü periyodu 49-47 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyodunda geriye düşse de son bölümde toparlandı ve karşılaşmayı 67-65'lik skorla kazandı. 

Sarı-lacivertli ekip böylece, altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde

İzmit Belediyespor son nefeste kaybetti
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'nın Nadezhda takımına 80-78 mağlup oldu.

İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Nadezhda ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 19-18 geride kapatan İzmit temsilcisi, devre arasına 38-36 üstünlükle girdi. 

Üçüncü çeyreği 65-62 önde kapatan İzmit Belediyespor, son bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleyi 80-78 kaybetti. 

İzmit ekibi, gruptaki üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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