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17.08.2020 - 22:47 |

Fenerbahçe Öznur Kablo sezonu açtÄ±!

FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Metin SipahioÄŸlu da idmanÄ± takip etti.Â

Fenerbahçe Öznur Kablo sezonu açtÄ±!
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FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, basketbolcular, baÅŸantrenÃ¶r Victor Lapena yÃ¶netiminde sezonun ilk antrenmanÄ±nÄ± Metro Enerji Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirdi. Antrenmanda halter ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â 

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Metin SipahioÄŸlu da idmanÄ± takip etti.Â 

BaÅŸantrenÃ¶r Lapena, 5 aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan ilk kez antrenmana Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "OyuncularÄ±mla ve teknik ekibimle bir arada olmak mutluluk verici. 5 aylÄ±k sÃ¼rede biraz sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸimizi sÃ¶yleyebiliriz ama yeniden burada olmak bizim iÃ§in Ã§ok heyecan verici. Hedeflerimiz her zaman aynÄ±. TÃ¼rkiye Ligi'ni kazanmak, TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± kazanmak ve FIBA Avrupa Ligi'nde de baÅŸarÄ±lÄ± bir sonuÃ§ elde etmek. GeÃ§tiÄŸimiz sezon buna Ã§ok yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.Â 

FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo sezonu aÃ§tÄ±

TakÄ±m kaptanÄ± TuÄŸÃ§e CanÄ±tez ise geÃ§en sezon iyi giderken yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglerin iptal edildiÄŸini aktararak, "Sezonu Ã¼zÃ¼cÃ¼ bitirdik. Åžampiyon olup, kupayÄ± kaldÄ±rÄ±p, Avrupa Ligi'nde de baÅŸarÄ±lÄ± bir sonuÃ§ almak isterdik. KÄ±smet deÄŸilmiÅŸ. Ã–nemli olan saÄŸlÄ±k. Åžimdi yeni sezona saÄŸlÄ±klÄ±, gÃ¼zel bir ÅŸekilde baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Testlerimizi olduk, geldik. Ã–zledik. Ä°nÅŸallah hepimiz iÃ§in gÃ¼zel bir sezon olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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