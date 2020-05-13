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HaberlerBasketbol Haberleri Fenerbahçe Öznur Kablo, taraftarlarına teşekkür etti
13.05.2020 - 12:24 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Öznur Kablo, taraftarlarına teşekkür etti

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, bu sezon kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür etti.

Fenerbahçe Öznur Kablo, taraftarlarına teşekkür etti
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Sarı-lacivertlilerin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu sezon Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri'ne büyük bir coşkuyla destek olarak tüm zaferlerimizde pay sahibi olan büyük Fenerbahçe taraftarına ve tüm sezon maddi manevi yanımızda olan değerli sponsorumuz Öznur Kablo'ya sonsuz teşekkürlerimizle." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, taraftarlarına teşekkür etti

 

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