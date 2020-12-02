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02.12.2020 - 10:45 | | AA

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia
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Fenerbahçe Öznur Kablo ve Arka Gdynia'nın yanı sıra Çekya'dan USK Prag ve Fransa'dan Asvel Feminin'in yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanıyor.

Gruptaki ilk maçında Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ikinci müsabakada Arka Gdynia karşısında galibiyet arayacak.

Metro Enerji Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Öte yandan grubun diğer maçında saat 20.00'de USK Prag ile Asvel Feminin karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Öznur Kablonun rakibi Arka Gdynia

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