Fenerbahçe revire döndü! 14 haftada...

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçecek Fenerbahçe'de, ligin geride kalan bölümünde bazı transferlerin son döneme kalması ile sakat, hasta ve cezalı futbolcuların yokluğu geniş kadroyu kısıtladı.



Sarı-lacivertliler, sezon başında teknik ekibini değiştirip şampiyonluk hedefiyle kadrosunda büyük revizyona gitti. Ligde geride kalan 14 haftanın tamamında geniş kadrosunu eksiksiz göremeyen sarı-lacivertliler, hiçbir maça tam kadro çıkamadı.



Haftayı Medipol Başakşehir galibiyetiyle kapatan, 26 puan ve averajla ligde liderin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de sakatlıklar ve hastalıklar "geniş kadroyu" daralttı. Sarı-lacivertlilerde söz konusu eksikliklerden oluşan sorunlar nedeniyle geçen 14 haftada 21 kişilik kadroda sürekli eksiklikler yaşandı.



Sezon başında karma kadro



Fenerbahçe, yoğun geçen transfer dönemi nedeniyle sezona karma bir kadroyla başladı.



Bazı transferlerin takıma geç katılması sebebiyle geçen sezon yeteri kadar memnun kalınmayan futbolcular, ligin ilk bölümünde yeni kadroya dahil edildi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Zanka, Deniz Türüç, Michael Frey, Garry Rodrigues, Jailson ve Nabil Dirar kadroda değerlendirildi.



Forvette sorun yaşandı



Transferde forvet bölgesine büyük bir yatırım yapan Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde bu pozisyondan istediği katkıyı alamadı.

Söz konusu dönemde Mbwana Samatta, Papiss Cisse gibi oyunculardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, buna rağmen önemli puanlar kazanmayı başardı.

Yeni transferler 7. haftada görüldü



Fenerbahçe, transferlerinin tamamını ancak 7. haftadan itibaren görebilme fırsatı buldu. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 7 haftalık bölümünde hiç mağlup olmazken, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yaptığı birçok transferi söz konusu haftaya kadar oynatma fırsatı bulan Fenerbahçe, takıma katıldığında sakatlığı bulunan Diego Perotti'den ise Fraport TAV Antalyaspor maçında faydalanabildi.



Erol Bulut, 11'ine kavuşamadı



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilk 11'ini oluşturamadı.



Sarı-lacivertli takımda yaşanan geç transfer, sakatlık, hastalık ve cezalar sebebiyle hiçbir maça üst üste aynı 11 ile çıkamayan genç teknik adam, 11'ini oluşturmakta zorlandı.



Her hafta en az 5 eksik



Fenerbahçe, ligde geride kalan 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı.



Sarı-lacivertlilerde bahsi geçen dönemde 23 oyuncu, toplam 78 kez çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemedi.



Fenerbahçe bu dönemde bir lig maçında en az 3, en fazla ise 9 eksikle boy gösterdi.



Fenerbahçe'de geride kalan 14 maçtaki eksik isimler şöyle:

1. hafta

Çaykur Rizespor Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Kemal Ademi

2. hafta

Atakaş Hatayspor Nazım Sangare, Dimitris Pelkas, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Diego Perotti

3. hafta

Galatasaray Serdar Aziz, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse, Kemal Ademi

4. hafta

Fatih Karagümrük Serdar Aziz, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Kemal Ademi

5. hafta

Göztepe Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Diego Perotti

6. hafta

Trabzonspor Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Diego Perotti, Mame Thiam

7. hafta

Fraport TAV Antalyaspor Sadık Çiftpınar, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam

8. hafta

İttifak Holding Konyaspor Jose Sosa, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci

9. hafta

Gençlerbirliği Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi

10. hafta

Beşiktaş Harun Tekin, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mbwana Samatta

11. hafta

Yukatel Denizlispor Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Kemal Ademi

12. hafta

Yeni Malatyaspor Harun Tekin, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Kemal Ademi

13. hafta

Gaziantep FK Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta

14. hafta

Medipol Başakşehir Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Tolga Ciğerci, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta

Mevkisel sorunlar yaşandı



Fenerbahçe'de sezon başında yapılan kadro yapılanmasına karşın geçen bölümde mevkisel sorunlar yaşandı. İlk olarak geç yapılan transferler nedeniyle forvet bölgesinde eksik kalan Fenerbahçe, daha sonra sağ bekte problem yaşadı. Sarı-lacivertliler, iki milli sağ bek Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasına karşın her iki oyuncunun da sakatlanmasıyla bir dönem bu pozisyonda eksik kaldı.



Fenerbahçe'de bir diğer 2 milli oyuncunun bulunduğu kaleci pozisyonu da aksaklık gösterdi. Altay Bayındır ve Harun Tekin'in koruduğu kalede, yaşanan sakatlık ve kart sorunu nedeniyle bir maç genç kaleci Oytun Özdoğan görev aldı. Sarı-lacivertlilerde daha sonra ise söz konusu nedenlerden dolayı hücumun kenarlarında futbolcu eksikliği göze çarptı.

Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Enner Valencia'nın yaşadığı uzun sakatlık ve hastalıklar geniş kadroda dahi eksiklik yaşanmasına neden oldu. Sarı-lacivertlilerde son dönemde ise birçok oyuncunun bulunduğu orta sahada eksikler üst üste geldi.



Sezonun flaş transferlerinden Jose Sosa'nın yaşadığı hastalık ve sakatlıklarına Luiz Gustavo ile Dimitris Pelkas'ın kart, Tolga Ciğerci'nin sakatlık ve Ozan Tufan'ın da hastalığı eklenince bu bölgede dönem dönem eksiklikler oluştu.



Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıktı



Fenerbahçe, geride kalan 14 haftada önemli oyuncularını sakatlığa kurban verdi.



Sarı-lacivertlilerde geniş kadroya rağmen Harun Tekin, Nazım Sangare, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Enner Valencia'nın uzun süreli sakatlıkları eksiklik yaşanmasına sebep oldu.



Bu oyuncuların yanı sıra dönem dönem Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül'de kısa süreli sakatlıkları yaşadı.



5 oyuncu Kovid-19 geçirdi



Fenerbahçe'de sakatlıklara hastalıklar da eklendi. Yaşanan pandemi nedeniyle geçen 14 haftada sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Nabil Dirar Kovid-19'a yakalandı. Fenerbahçe, 'geniş kadrosuna' 16. haftada ulaşıyor Fenerbahçe'nin, söz konusu geniş kadrosuna 16. haftada ulaşması bekleniyor.

Yaşanan sakatlık, ceza ve hastalıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertliler, 16. haftadaki Kasımpaşa deplasmanına tam kadro çıkmayı hedefliyor.