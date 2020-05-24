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24.05.2020 - 22:26 | | NTV Spor

Fenerbahçe Riva'da kamp yapacak!

Corona virüs testine girecek Fenerbahçe sonuçların negatif gelmesi durumunda kampa girecek. Sarı-lacivertli takım Riva'da 6 gün kamp yapacak.

Fenerbahçe Riva'da kamp yapacak!
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Fenerbahçe karantina kampına girmeye hazırlanıyor. Yarın corona virüs testine girecek sarı-lacivertliler, pozitif vaka çıkmaması halinde Riva'da 6 gün kamp yapacak.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde şartların uzun süreli kamp için yeterli olmaması ve Topuk Yaylası'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle, Fenerbahçeli futbolcular Milli Takım’ın Riva'daki tesislerinde toplanacak. Yarın yapılacak tüm testlerin negatif çıkması halinde, sarı-lacivertliler 26-31 Mayıs tarihlerinde 12 Haziran'da başlayacak sezona Riva'da hazırlanacak.

Fenerbahçe'de iki kulüp personelinde vakaya rastlanmasının ardından 18 gün önce antrenmanları iptal edip, geçtiğimiz hafta bireysel çalışmalara başlamıştı.

Fenerbahçe Rivada kamp yapacak

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