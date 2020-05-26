Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi! Çift antrenman...
26.05.2020 - 14:15 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi! Çift antrenman...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi. Sarı-lacivertliler günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi! Çift antrenman...
ABONE OL

Sarı-lacivertliler, son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. 

Tesislerdeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'de teknik ekibe dahil edilen Mehmet Aurelio da antrenmanda yer aldı.

 Akşam idmanında bitiricilik çalışması

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan akşam antrenmanında 2 gruba ayrılan futbolcular, 4 takım halinde dar alanda bitiricilik çalışması üzerinde durdu.

 Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.

 

Fenerbahçe, Rivada kampa girdi Çift antrenman...

 

 

  

    Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi! Aurelio'dan siftah...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Negredo transfer tekliflerini reddetti

    Negredo transfer tekliflerini reddetti

    Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

    Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

    Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulübün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı

    Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulübün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı

    Geri sayım başladı! Dortmund-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

    Geri sayım başladı! Dortmund-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

    Sıradaki Haber