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20.07.2020 - 15:03 | | DHA

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'de yapılan antrenmanı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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