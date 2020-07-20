Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'de yapılan antrenmanı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu