'Fenerbahçe seyircisi' Beşiktaş derbisine gidiyor!

SERDAR SARIDAĞ - ÖZEL HABER

Ebedi dosta jest

“Ruhumuz Yeter” kampanyası başlatan ve Vodafone Park’ta seyircisiz oynanacak 4 maçta tribünleri karton taraftar fotoğraflarıyla donatmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, çok konuşulacak bir sürprizi daha açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 33. haftası Dolmabahçe’de Fenerbahçe ile oynanacak derbiye sarı-lacivertli taraftarları da davet edecek. Rekabet kadar ebedi dostluğa da önem veren yönetim, isteyen sarı-lacivertli taraftara Ruhumuz Yeter kampanyasından koltuk satacak.

Bir taşla iki kuş

Kendi taraftarına 4 maçlık paketi 129 TL fiyatla satan ve yoğun talep alan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe taraftarına tek maçlık misafir tribün koltuğu sunacak. Dev derbide stadı maket taraftarlarla doldurmak isteyen Beşiktaş Yönetimi’den Enis Ulusoy konuyla bizzat ilgileniyor. Hem kulübe kaynak sağlamak hem de tarihe geçecek bir girişime imza atmak isteyen siyah-beyazlılar yeterli talep oluşması halinde kalan haftalarda Vodafone Park’a gelecek diğer misafir takım taraftarlarına da aynı jesti yapacak.

Maketler hatıra olarak verilecek

Siyah-beyazlı kulüp, “Ruhumuz Yeter” kampanyası kapsamında 129 lira karşılığında 4 maçlık koltuk satın alan taraftarlara özel bir jestte bulunacak. Buna göre Süper Lig’in sonunda fotoğraflı maketler, talepte bulunan taraftarlara hatıra olarak verilecek. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli taraftarlara da satın alacakları koltuklara yerleştirilecek fotoğraflı maketlerini hediye edecek.

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