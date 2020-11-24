Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçı Canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Maçın başlamasına çok az bir süre kala maçın yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği karşısında 5-1 lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak olan derbi maç öncesinde Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve maçın yayın bilgileri.

FENERBAHÇE-SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler A Spor ekranından canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşmayı Skorer canlı anlatım sayfasında anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Sadık, Serdar, Caner, Uğur Kaan, Ozan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta

SİVAS BELEDİYE: Necati, Cumhur, Şehmuz, Muhsin, Fatih, M. Aydın, Ozan, Furkan, Volkan, Emre, M. Türk (MUHTEMEL)