Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

The Land Of Legends Cup'ta Beşiktaş ve Sivasspor arasında oynanan maçın ardından finalin adı Fenerbahçe ve Sivasspor oldu. Match Pr tarafından organize edilen The Land Of Legends Cup kapsamında finalde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Sivasspor maçı için araştırmalara başladı. Maçın yayın bilgilerini merak eden futbolseverler araştırmalarına devam ediyor. Peki Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de ise Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta üçüncülük maçında karşılaşacak. Mücadeleler D Smart, Smart Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak