Ligde son 4 maÃ§Ä±nÄ± kazanan ve Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±ran sarÄ±-lacivertliler, baÅŸkent temsilcisine karÅŸÄ± sahaya moralli Ã§Ä±kÄ±yor.

Haftaya 35 puan ve averajla ikinci sÄ±rada giren Erol Bulut'un Ã¶ÄŸrencileri, rakibini maÄŸlup ederek galibiyet serisini sÃ¼rdÃ¼rmek istiyor.

Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Aytemiz Alanyaspor galibiyetleriyle iÃ§ sahadaki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe "dur" diyen FenerbahÃ§e'nin, zirveyi yakÄ±ndan ilgilendiren BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray derbisinin sonucuna gÃ¶re haftayÄ± lider kapatma ÅŸansÄ± bulunuyor.

FenerbahÃ§e'de 7 eksik

FenerbahÃ§e, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±na 7 oyuncusundan yoksun Ã§Ä±kacak.

SarÄ±-lacivertlilerde sakatlÄ±klarÄ± bulunan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Diego Perotti, Tolga CiÄŸerci, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve SadÄ±k Ã‡iftpÄ±nar'Ä±n yanÄ± sÄ±ra cezalÄ± durumdaki Mert Hakan YandaÅŸ ve Caner Erkin, bu Ã¶nemli mÃ¼cadelede takÄ±mlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakacak.

Bu oyuncularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã–mer Faruk Beyaz'Ä±n da kadroda bulunmasÄ± beklenmiyor.

Sosa ve Ademi'nin durumu maÃ§ saatinde belli olacak

FenerbahÃ§e'de sakatlÄ±klarÄ±nÄ± yeni atlatan Jose Sosa ve Kemal Ademi'nin durumu, maÃ§ saatinde belli olacak.

Bir sÃ¼redir takÄ±mdan ayrÄ± kalan 2 futbolcunun durumuna teknik direktÃ¶r Erol Bulut karar verecek.

Novak dÃ¶nÃ¼yor

FenerbahÃ§e'de sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle bir sÃ¼redir kadroda bulunmayan Filip Novak'Ä±n, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±mdaki yerini almasÄ± bekleniyor.

Ligde son olarak sarÄ±-lacivertlilerin 23 AralÄ±k'ta Medipol BaÅŸakÅŸehir'i 4-1 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maÃ§Ä±nda kadroda yer almamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki oyuncu kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda

FenerbahÃ§e'de MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± Ã¶ncesi 2 futbolcu, sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

SarÄ±-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, yarÄ±nki mÃ¼cadelede kart gÃ¶rmeleri halinde 20. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor mÃ¼sabakasÄ±nda gÃ¶rev yapamayacak.

FenerbahÃ§e'de sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yarÄ±nki maÃ§Ä±n kadrosunda yer alamayacak Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ de sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

FenerbahÃ§e ile MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ 103. randevudaÂ

FenerbahÃ§e ile MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, ligde yarÄ±n 103. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 102 lig maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e'nin galibiyet sayÄ±sÄ±nda 64-11 gibi bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. RenktaÅŸlar, 27 maÃ§ta ise eÅŸitliÄŸi bozamadÄ±.

FenerbahÃ§e'nin ligde attÄ±ÄŸÄ± 188 gole, baÅŸkentin sarÄ±-lacivertli ekibi 69 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Ä°stanbul'daki maÃ§lar

FenerbahÃ§e ile MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, ligde ÅŸimdiye dek Ä°stanbul'da 51 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Evinde 37 kez kazanan FenerbahÃ§e, rakibine sadece 4 kez maÄŸlup oldu.

Ä°stanbul'daki 10 maÃ§ta eÅŸitlik bozulmadÄ±, FenerbahÃ§e 114, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ise 37 gol attÄ±.

GeÃ§en sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ev sahibi ekip 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

FarklÄ± skorlu galibiyetler

FenerbahÃ§e, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda en farklÄ± skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda Ä°stanbul'da 6-0'lÄ±k skorla elde etti.

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ise FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda ligde ÅŸimdiye dek en farklÄ± galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da 3-1'lik skorla aldÄ±.

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