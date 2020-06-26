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26.06.2020 - 22:12 |

Fenerbahçe taktik çalıştı!

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe taktik çalıştı!
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 

 

Fenerbahçe taktik çalıştı

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 

Fenerbahçe, yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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