FenerbahÃ§e taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

02.07.2020 - 23:34 | | AA
Fenerbahçe taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
SÃ¼per Lig'de sahasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â
FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda 4 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda GÃ¶ztepe ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â
FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan iki grup halinde pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Dar alanda oynanan Ã§ift kale maÃ§la devam eden antrenmanÄ±n, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
SarÄ±-lacivertli takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.
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