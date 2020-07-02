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02.07.2020 - 23:34 | | AA

Fenerbahçe taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!

SÃ¼per Lig'de sahasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Fenerbahçe taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
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FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda 4 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda GÃ¶ztepe ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan iki grup halinde pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Dar alanda oynanan Ã§ift kale maÃ§la devam eden antrenmanÄ±n, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.

FenerbahÃ§e taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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