Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ligde oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste 3. kez kazandı.

Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin gollerini 51. dakikada Serkan Asana kendi kalesine, 55. dakikada Valencia ve 72. dakikada Cisse attı. Trabzonspor'un tek golünü 23. dakikada Afobe kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla 14 puanla 2. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 46 Cisse), Ozan Tufan, Valencia (Dk. 71 Novak), Pelkas (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Samatta (Dk. 88 Ademi)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Djaniny), Flavio (Dk. 85 Diabate), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Goller: Dk. 23 Afobe (Trabzonspor), Dk. 51 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 55 Valencia, Dk. 72 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Gustavo, Dk. 47 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 77 Serkan Asan (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte altıpas çizgisi üzerinde yükselen Tisserand'ın kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Daha sonra çizgi üzerindeki Serkan Asan'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

55. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta Cisse'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Valencia'nın ceza sahasına girer girmez yerden düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

64. dakikada Baker'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

65. dakikada Samatta'nın ceza sahası yayı içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

72. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte kafayla vurduğu top altıpas içine düştü. Arka direkte uygun durumdaki Cisse, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

79. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.

83. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, savunmadan seken top az farkla üstten auta çıktı.

90+ 4. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas önündeki Cisse'nin kafayla vurduğu top üst direkten döndü.

Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Nazım Sangare, Filip Novak ve Kemal Ademi bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda yaptıkları maçın ilk 11'inde görev verdiği Nazım Sangare'yi yedeğe çekti, Serdar Aziz ise 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.

Bulut, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yok

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesaj

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti.

İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

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