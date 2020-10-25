Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, baştan aşağı değiştirdiği kadrosuyla ilk 5 haftada 11 puan toplamayı başardı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı forma giymeyen Gökhan Gönül tamamen iyileşti, son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu maç saati netleşecek. Mauricio Lemos'un cezası sonrası stoperde Marcel Tisserand'ın yanında Serdar Aziz izlemiştik, TD Erol Bulut bu bölge için kararını son dakikalarda verecek. Orta saha ve hücum üçlüsünün değişmesi beklenmiyor.

İlk 5 maçtan sadece 5 puan çıkartabilen Trabzonspor'da ise Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban ve Hüseyin Türkmen koronavirüs karantinasında oldukları için deplasman kafilesinde yer almadı. TD Eddie Newton'ın stoper ikilisi olarak Edgar Ie ve Vitor Hugo ile maça başlaması bekleniyor. Anthony Nwakaeme iyileşti, takıma hücumda büyük güç katacaktır. Son 2 lig maçını boş geçen Benik Afobe yerine "9 numara" olarak Djaniny Semedo başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ettiği son 23 lig maçını kaybetmedi. (12 galibiyet - 11 beraberlik)

- Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 16 lig maçında sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. (9 galibiyet - 6 beraberlik)

- Jose Sosa attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle Fenerbahçe'ye bu sezon 6 puan kazandırırken, Abdülkadir Ömür ise ligde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 maçta da 1'er asist yapmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %55'lik zorlu maçta 3 puan alan tarafın sarı-lacivertli ekip olacağını düşünüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.