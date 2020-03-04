Fenerbahçe-Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı dün akşam oynanandı. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Trabzonspor rövaş maçı öncesi avantaj elde etti. Fenerbahçe ise 2-0 geriye düştüğü maçta bir gol atmayı başararak deplasmanda atılan golün avantajını elde etti ve maç 2-1'lik skorla tamamlandı. Maçın bu sonuçla tamamlanmasının ardından taraftarlar Fenerbahçe-Trabzonspor rövanş maçının ne zaman oynanacağını merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zamna saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

21 Nisan Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kritik mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Deplasmanda attığı golle umutlanan Fenerbahçe, her türlü 2 farklı galibiyette ve 1-0'da tur atlayan takım olacak. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse ise uzatma dakikaları veya penaltılar finale yükselen ekibi belirleyecek.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Rövanş öncesi avantajı kapan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıran ekip olacak