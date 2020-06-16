Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Ülker Stadyumunda Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u kupada saf dışı bırakıp Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında finale adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ise ilk maçta elde ettiği 2-1'lik skor avantajını koruyup iki kulvarda da yoluna emin adımlar ile devam etmenin hesabını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranından naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe 2 ve üstü farklı galibiyetler ve 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzonspor her türtlü beraberlik ve galibiyet neticesinde tur atlayan taraf olurken maçın 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona ermesi halinde maç uzatmalara gidecek.

İki cezalı var

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Süper Lig’de oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek. Sakatlığını atlatan Vedat Muriç, ilk 11’de forma giyecek. Bordo-mavili ekipte ise kırmızı kart cezalısı Guilherme takımını bu maçta yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Serilerin gölgesinde!

-Trabzonspor, Kadıköy’de 1997’den beri kazanamadı. Bordo-mavililer 24 maçtır galip gelemiyor. n F.Bahçe, rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.

- İki rakip arasında Kadıköy’deki son 4 maç beraberlikle bitti. n Hüseyin Çimşir, F.Bahçe’yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.

Muriç ilk 11’e

Kayserispor’la oynanan son lig maçında farklı olarak kadroda değişlik söz konusu olacak.

Vedat Muriç bugün ilk 11’de yer alacak. Lig maçında cezalı olan Hasan Ali Kaldırım da bugünkü maçta sol bekteki yerini alabilecek. Ferdi Kadıoğlu bekleneni veremediği için kanat bölgesinde Deniz Türüç’ün oynaması bekleniyor. Cezalı Ozan Tufan ile sakatlığı geçmeyen Max Kruse takımda olmayacak.

Tüm planlar hazır

Türkiye Kupası’nda finale kalmak için Fenerbahçe’de tüm planlar hazırlandı. Kupada ilk maçta yaşanan 2-1’lik yenilginin rövanşında 1-0 kazanmak sarı-lacivertli takıma yetiyor. Ancak maçın uzama ihtimali de söz konusu. Teknik heyet bu planları da göz önünde alarak farklı stratejiler de geliştirdi.

Fenerbahçe’de son yapılan antrenmanda da taktik ağırlıklı bir çalışma oldu. Trabzonspor karşısındaki tüm planlar çalışıldı, hazırlıklar tamamlandı.