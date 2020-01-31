31.01.2020 - 15:54 |
Fenerbahçe transfer haberleri | Allahyar geri döndü
Sarı lacivertli takımın İstanbulspor'a kiralık yolladığı Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye geri döndü. İstanbulspor oyuncunun sözleşmesini feshederek Fenerbahçe'ye geri yolladı.
Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü.
Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, kupada 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin TFF'ye yolladığı bildiride Allahyar'ın lisansının bugün çıkarıldığı gözüküyor
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