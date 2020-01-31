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31.01.2020 - 15:54 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Allahyar geri döndü

Sarı lacivertli takımın İstanbulspor'a kiralık yolladığı Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye geri döndü. İstanbulspor oyuncunun sözleşmesini feshederek Fenerbahçe'ye geri yolladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Allahyar geri döndü

Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü.

Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, kupada 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin TFF'ye yolladığı bildiride Allahyar'ın lisansının bugün çıkarıldığı gözüküyor

Fenerbahçe transfer haberleri | Allahyar geri döndü

Fenerbahçe transfer haberleri | Allahyar geri döndü

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