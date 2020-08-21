Fenerbahçe transfer haberleri | Allahyar için Adanaspor'dan teklif!

TFF 1.Lig'i geçen sezon 21 puanla 17. sırada bitiren Adanaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trt Spor'un haberine göre; Turuncu beyazlı ekip Fenerbahçe'nin İranlı futbolcusu Allahyar Sayadmanesh için teklifte bulundu. İki takım arasında temas kuruldu. Transfer teklifinin nasıl yanıt bulacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon İstanbulspor'a kiralık göndermişti.

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