Fenerbahçe transfer haberleri | Bastos ile her konuda anlaşıldı!

Transfer sezonuna hızlı giren ve birçok eksik bölgesine takviye yapan Fenerbahçe, stoper mevkisi için de Lazio'nun yıldızı Bastos'u gündemine almıştı.

Sarı-lacivertlilerin, Angolalı stoperle birkaç gündür sürdürdüğü görüşmeler mutlu sonla noktalandı. TRT Spor'un haberine göre Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla her konuda anlaştı.

Erol Bulut bekleniyor

Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için teknik direktör Erol Bulut'un raporunu beklediği kaydedildi. Bulut'un onay vermesi halinde Bastos transferi resmen açıklanacak.

Luiz Gustavo'nun Nefis Aşırtma Golü