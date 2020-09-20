Fenerbahçe Transfer Haberleri | Böyle duyurdular! Fenerbahçe'de Perotti transferi bitti...

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılmasının ardından Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sarı Lacivertli ekibe transfer olabileceği yönünde haberler çıkan Diego Perotti'nin teklife 'evet' dediği ortaya çıktı.

Arjantin basınında yer alan habere göre Fenerbahçe ile her konuda anlaşan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, İstanbul'a gelmek için gün sayıyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Arjantin'in en çok okunan spor dergilerinden olan B. Latino dergisinde yer verilen yazıda Perotti'nin yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe'ye evet dediği belirtilirken, oyuncunun son 4 yılda 20'den fazla sakatlık yaşamasına dikkat çekildi.

Fenerbahçe'nin transferin gerçekleşmesinden hemen önce oyuncuyu detaylı bir sağlık taramasına sokacağı, eğer futbolcunun raporlarının beklenen seviyede olmaması halinde tranfserden vazgeçebileceği de gelen bilgiler arasında.