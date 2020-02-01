Fenerbahçe transfer haberleri | Chelsea Gray'le sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Öznur Kablo'da transfer... Sarı lacivertli takım ABD Milli Takımı'nın oyun kuruculuğunu yapan Chelsea Gray'i renklerine bağladını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız, Amerika Milli Takımının oyun kurucusu Chelsea Gray ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır.



Şu an Amerika Milli Takımı ile kampta olan Chelsea Gray, 20 Şubat 2020 tarihinde takımımıza katılacak ve takımımızın bu sezonun kalanında yarışacağı tüm turnuvalarda kadromuzdaki yerini alacaktır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü





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