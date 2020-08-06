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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Emre Belözoğlu Caner Erkin'i ikna etti!
06.08.2020 - 03:50 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Emre Belözoğlu Caner Erkin'i ikna etti!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'ın ilgilendiği Caner Erkin transferinde devreye giren Emre Belözoğlu, yıldız ismi ikna etti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Emre Belözoğlu Caner Erkin'i ikna etti!
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Adı son dönemde Galatasaray'la da anılmaya başlayan Caner Erkin'i, Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği belirtildi.

Trtspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi bugün Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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