Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe Beko'da 2 ayrılık daha...

Euroleague’de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı. Ancak Fenerbahçe Beko’da Obradovic’in kararı takımın geleceği için belirleyici olacaktı. Efsane coachun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, ‘Obra yoksa biz de yokuz’ diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini masaya yatırdı. Bunların başında da Datome ve Sloukas gibi isimler geldi.

Datome’nin önceliği Milano

Obra’yla daha görüşmeler başlamadan önce de adı İtalyan ekibi Milano’yla anılan Gigi Datome’nin ülkesine geri döneceği büyük ölçüde kesinleşti. İtalyan basını, Datome’nin Milano’yla 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. 5 yıl boyunca formasını giydiği Fenerbahçe Beko’yla 2022’ye kadar anlaşması bulunan 32 yaşındaki tecrübeli forvetin önceliği Milano oldu. Transferdeki tek sıkıntı ise Datome’nin kontratındaki çıkış opsiyonundaki bazı pürüzlerdi. Ancak bu konuda da büyük ilerleme kaydedildiği ve Datome’nin son kez Fenerbahçe’yle görüştükten sonra Milano’nun teklifini kabul edeceği bildirildi.

Daha önce Hines'ı almışlardı

Transferin en hızlı kulüplerinden biri olan Milano, sezon ortasında takımın başına Ettore Messina’yı getirmiş ve 2021'nin iddialı ekibi olmak için kolları sıvamıştı. Milano, pota altına başarılı ABD'li pivotu Kyle Hines alarak belki de bu yazın en büyük transferini yapmayı başarmıştı.

Olympiakos Sloukas’ı bitirdi

Obra’nın gidişiyle takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki Yunanlı oyun kurucu Kostas Sloukas’ın da durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak. Fenerbahçe Beko’da 1 yıllık anlaşması olmasına rağmen, kulüple karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Sloukas’ın daha önce görüştüğü Olymipakos’un teklifini kabul ettiği ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

KONTRATI DEVAM EDENLER

DE COLO: Takımın en pahalı oyuncusu olan ve geçen yıl takıma katılan Fransız guard De Colo’nun 2021’e kadar kontratı bulunuyor. Ancak indirime gitmek istemeyen De Colo’yla Fenerbahçe'de yoluna devam etmemesi büyüki htimal. DeColo’yla Bologna’nın ilgilendiği yazılıp çizilmiş ancak İtalyan ekibinin CEO’su‘Bütçe artışı yapacağız ancak 2 milyon Euro’luk bir yıldız almayacağız. Bizim zaten yıldızımız var: Teodosic diyerek son noktayı koymuştu. DeColo’yla şimdi de Valencia’nın teklif götürmesi beklendiği öğrenildi. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle de takas yoluna gidilmesi ihtimaller arasında.

WESTERMANN: Bekletileri karşılayamayan Fransı zoyun kurucunun gelecek sezon bitimine kadar sözleşmesi bulunsada takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe’yle anlaşarak yollarını ayrıcak olan 28 yaşındaki Westermann’la Avsel’in yanı sıra Maccabi ve Baskoniada ilgileniyor.

VESELY: 2022’ye kontratı bulunan Çek pivotun ismi de Obra’nın kararı sonrası transfer listelerine düşmeye başladı. Barcelona’nın 30 yaşındaki tecrübeli basketbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Ancak Vesely’nin takımda kalacak isimlerin arasında yeraldığı öğrenildi.

SERBEST KALANLAR

KALİNİC: Fenerbahçe zaten serbest kalanoyuncularla sözleşme yenilemeyeceğini belirtmişti. İşte serbest kalan isimlerin başında gelen Sırp oyuncu Kalinic’e Maccabi ve Kızılyıldız'dan teklifler geldi.

WİLLİAMS: Fenerbahçe’yle sözleşmesi biten ABD’li uzun, NBA seçeneklerini düşüneceğini söylemişti. Bu süreçte 29 yaşındaki uzun forvetle Milano ilgilenmiş ardından da Khimki’den teklif gelmişti. Williams’ın Rusekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

LAUVERGNE: Sakatlık şanssızlığı yaşayan ancak geri dönüşünde de bekleneni veremeyen 28 yaşındaki Fransız uzun Joffrey Lauvergne’in adı bir çok takımla(Asvel, Partizan, Baskonia, Panathinaikos, Olympiakos) anılmıştı. Ancak henüz net bir teklif yok. NUNNALLY: 30 yaşındaki ABD’li kısa forvetin adı Baskonia’yla anıldı. 2016-2018 yılları arasında da Fenerbahçe’de forma giymiş Nunnally, takımdan ayrıldıktan sonrada İspanyol ekibinden teklif almış ancak anlaşamımış ve NBA’de yoluna devam etmişti.

Fenerbahçe futbol takımının efsanesi: Emre Belözoğlu