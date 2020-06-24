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24.06.2020 - 08:23 | | FANATİK

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Giuliano sürprizi! Yeniden...

Alex’ten sonra Fenerbahçe taraftarının gönlünü feth etmeyi başaran nadir isimlerden biri Giuliano olmuştu. Geçen sezon satılması, 12. adamı fazlasıyla üzmüştü. Al-Nasr’dan 5 aydır maaş alamayan Sambacı, FIFA’ya başvurdu. Menajeri D’Avila, serbest kalmaya hazırlanan Giuliano için müjdeyi verdi: Türkiye’ye dönebilir.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Giuliano sürprizi! Yeniden...
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Alex de Souza, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Van Persie, Nani, Diego Ribas, Roberto Soldado, Vincent Janssen gibi yıldızlar geldi. Ancak hiçbir yabancı, Giuliano kadar taraftarın kabinde taht kurmayı başaramadı. 2017-18 sezonunda Zenit’ten transfer edilen Sambacı, orta sahada görev yapmasına rağmen, Alex’i anımsatan bir performansla ligde 14 gol atarak takımını son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde tuttu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçede Giuliano sürprizi Yeniden...

Ali Koç başkan olduktan sonra Giuliano’yu 10.5 milyon Euro’ya Al-Nassr’a sattı. Kulüp hatrı sayılır bir gelir elde etti ama bu ayrılık taraftarı fazlasıyla üzdü. Ancak dün yıldız futbolcuyla ilgili müjdeli bir haber geldi.

Giuliano, 5 aydır maaşını alamadığı için kulübünü FIFA’ya şikayet etti. 30 yaşındaki futbolcu 15 gün içerisinde serbest kalabilir. Menaceri William D’Avila da Sarı- Lacivertliler’i fazlasıyla heyecanlandıran bir açıklama yaptı: “Giuliano, Suudi Arabistan’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Türkiye’ye dönebilir!” Sambacı, yeniden Fenerbahçe’ye imza atarak büyük hayal kırıklığı yaratan Max Kruse’nin yerini doldurmaya hazırlanıyor.

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