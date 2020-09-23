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23.09.2020 - 18:17 |

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den transfer paylaşımı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer duyurusu yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar gelecek ismi merakla bekliyor.

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den transfer paylaşımı!
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Bu sezon alınan ve gönderilen futbolcular ile transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir transferi duyurdu. Fenerbahçe, paylaşımda uçak emojisi kullandı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımından sonra yeni transferin kim olduğu merak konusu oldu. Milliyet'ten Senak Ok'un edindiği son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, kısa bir süre içinde forvet oyuncusu Samatta'yı renklerine bağladığını ilan edecek.

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçeden transfer paylaşımı

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