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04.07.2020 - 13:23 | | FANATİK

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Rusya'dan sol bek: Maciej Rybus

Fenerbahçe yeni sol bekini Rusya'da buldu. Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, Başakşehir'in de istediği Lokomotiv Moskova'nın sol beki Maciej Rybus'u transfer ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Rusya'dan sol bek: Maciej Rybus
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Fenerbahçe yeni sol bekini Rusya'da buldu. Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, Başakşehir'in de istediği Lokomotiv Moskova'nın sol beki Maciej Rybus'u transfer ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçeye Rusyadan sol bek: Maciej Rybus

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen Maciej Rybus'u transfer ediyor. Başakşehir'in de gündeminde yer alan Polonyalı sol bekin sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eriyor.

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan ve takip edilen 31 yaşındaki oyuncunun bonservissiz şekilde gelecek olması Sarı-Lacivertlileri rahatlatıyor. Transferin gecikmesinde tek engel Rybus'un son oynadığı maçta sakatlanması. Gelen sağlık raporları olumlu sonuçlanırsa Rybus, çubuklu formayı giyecek.

Bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 23 maça çıkan Rybus, 4 asistlik bir performans sergiledi. Rus ekibinin formasını 70 maçta terleten Polonyalı sol bek 2 gol 5 asiste imza attı. Polonya Milli Takımı'yla 55 maça çıkan Rybus 2 gol atarken 11 de asist yaptı.

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