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29.06.2020 - 08:23 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Süper Lig'den golcü: Gerson Rodrigues

Gelecek sezon için transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe, Ankargücü'nde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Süper Lig'den golcü: Gerson Rodrigues
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Fenerbahçe, geçen aylarda transfer haberlerine konu olan Gerson Rodrigues'i yeniden gündemine aldı. Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen oyuncunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorularak nabız yoklandı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçeye Süper Ligden golcü: Gerson Rodrigues

Bonservisi Kiev'de bulunuyor
Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.

Gerson Rodrigues bu sezon kaç gol attı?
Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, Ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sürati ve driplingleriyle dikkat çekiyor
Gerson Rodrigues sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.

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