Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Süper Lig'den golcü: Gerson Rodrigues

Fenerbahçe, geçen aylarda transfer haberlerine konu olan Gerson Rodrigues'i yeniden gündemine aldı. Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen oyuncunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorularak nabız yoklandı.

Bonservisi Kiev'de bulunuyor

Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.

Gerson Rodrigues bu sezon kaç gol attı?

Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, Ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sürati ve driplingleriyle dikkat çekiyor

Gerson Rodrigues sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.

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