Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de geleceğiyle ilgili kararsızlık yaşanan oyuncuların başında Garry Rodrigues geliyor. 29 yaşındaki futbolcu, sezon başında Al-Ittihad’dan 2 yıllığına kiralanmıştı. Anak Rodrigues bir türlü istikrarlı performans sergileyemedi. Hem futbol, hem de istatistik anlamında beklentilerin çok altında kaldı. 2 milyon Euro maaş alan kanat oyuncusu, yerine biri bulunması halinde gönderilebilir.