24.07.2020 - 10:19 |
Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe, 2 milyon Euro maaş alan ve bir türlü istikrarlı performans sergileyemeyen Garry Rodrigues ile yollarını ayırabilir.
Fenerbahçe’de geleceğiyle ilgili kararsızlık yaşanan oyuncuların başında Garry Rodrigues geliyor. 29 yaşındaki futbolcu, sezon başında Al-Ittihad’dan 2 yıllığına kiralanmıştı. Anak Rodrigues bir türlü istikrarlı performans sergileyemedi. Hem futbol, hem de istatistik anlamında beklentilerin çok altında kaldı. 2 milyon Euro maaş alan kanat oyuncusu, yerine biri bulunması halinde gönderilebilir.