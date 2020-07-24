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24.07.2020 - 10:19 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, 2 milyon Euro maaş alan ve bir türlü istikrarlı performans sergileyemeyen Garry Rodrigues ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor
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Fenerbahçe’de geleceğiyle ilgili kararsızlık yaşanan oyuncuların başında Garry Rodrigues geliyor. 29 yaşındaki futbolcu, sezon başında Al-Ittihad’dan 2 yıllığına kiralanmıştı. Anak Rodrigues bir türlü istikrarlı performans sergileyemedi. Hem futbol, hem de istatistik anlamında beklentilerin çok altında kaldı. 2 milyon Euro maaş alan kanat oyuncusu, yerine biri bulunması halinde gönderilebilir.

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor

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