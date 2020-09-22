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22.09.2020 - 21:39 |

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Garry Rodrigues'te anlaşma tamam! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Teknik direktör Erol Bulut'un takım rotasyonunda düşünmediği Garry Rodrigues için anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Garry Rodrigues'te anlaşma tamam! Yeni takımı...
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Kadrosunda bu sezon büyük bir değişime giden Fenerbahçe'de geçen sezon takıma kiralık olarak katılan Garry Rodrigues'in ayrılması konusunda anlaşma sağlandı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Olympiakos'la anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Garry Rodrigues'in son kararı bekleniyor.

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Garry Rodrigueste anlaşma tamam Yeni takımı...

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