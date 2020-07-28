Fenerbahçe transfer haberleri | Gustavo Ayon, Fenerbahçe'yi takibe aldı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, kadro anlamında ciddi bir değişim yaşarken son olarak Jarell Eddie'yi kadrosuna katmıştı. Şimdi ise Sarı-Lacivertliler'in Gustavo Ayon ile ilgilendiği iddia edildi.

Ayon, geçtiğimiz günlerde takımı Zenit St Peterburg ile yollarını ayırmıştı. Sonrasında ise Instagram'da Fenerbahçe'yi takibe alması nedeniyle iddialar güçlendi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin Jan Vesely ile yaptığı indirim görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmaması ve Çek uzunu Barcelona'nın istiyor oluşu nedeniyle Ayon'un opsiyonlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Gustavo Ayon, 5 sezonluk Real Madrid macerası sonrası sezon başında Zenit'in kadrosuna katılmıştı. Ayon, bu sezon EuroLeague'de 12.5 sayı, 5.3 ribaunt, 2.2 asist, 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı. 35 yaşındaki Meksikalı oyuncu Real Madrid ve Zenit öncesinde de NBA'de New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks kadrolarında yer almıştı.