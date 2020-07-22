Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Antalyaspor talip oldu
22.07.2020 - 08:51 | | FANATİK

Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Antalyaspor talip oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Hasan Ali Kaldırım'a Süper Lig'den Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Antalyaspor talip oldu
ABONE OL

2012’den beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi bitiyor. Yönetimin bu konuda bir adım atmaması, Milli sol bekin kendisine yönelik eleştirilerden bıkması, takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırıma Antalyaspor talip oldu

Hasan Ali için daha önce şampiyon Başakşehir’in girişimde bulunduğu kaydedilmişti. 30 yaşındaki futbolcunun son talibinin Antalyaspor olduğu belirtildi. Gelecek sezon güçlü bir kadroyla üst sıraları zorlamak isteyen Akdeniz ekibi, Hasan Ali’ye cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

 

Hakim Ziyech'tan antrenmanda müthiş gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Antalyaspor talip oldu
    Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Antalyaspor talip oldu
  2. Napoleoni’den Cengiz Ünder ve Başakşehir sözleri
    Napoleoni’den Cengiz Ünder ve Başakşehir sözleri
  3. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Mame Thiam iddiası
    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Mame Thiam iddiası
  4. Transfer haberleri | Loris Karius'a sürpriz talip
    Transfer haberleri | Loris Karius'a sürpriz talip
  5. Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçe'den
    Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçe'den



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Fenerbahçe'de ilk iş sol kanat

Son dakika haberler - Fenerbahçe'de ilk iş sol kanat

Trabzonspor'a operasyon!

Trabzonspor'a operasyon!

Şansal Büyüka: Üç büyüklere sorular

Şansal Büyüka: Üç büyüklere sorular

Mehmet Topal, Milliyet'e açıkladı: Başakşehir’de kalmak istiyorum

Mehmet Topal, Milliyet'e açıkladı: Başakşehir’de kalmak istiyorum

Sıradaki Haber