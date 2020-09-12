12.09.2020 - 23:52 |
Fenerbahçe transfer haberleri | Jailson'a sürpriz talip! Canlı yayında açıkladı...
Fenerbahçe'de transferde son dakika.. Sarı-lacivertli takımda Jailson'a talip çıktı. Rıdvan Dilmen konuyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Jailson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Oyuncu satışından kaynak yaratmaya çalışan sarı-lacivertli takımda Jailson'a ciddi talip çıktı.
NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Jailson'un satışında sona yaklaşıldığını söyledi.
Rıdvan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u ciddi bir paraya satıyor. 4.5-5 milyona satılacak galiba" şeklinde konuştu
Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları