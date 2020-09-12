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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Jailson'a sürpriz talip! Canlı yayında açıkladı...
12.09.2020 - 23:52 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Jailson'a sürpriz talip! Canlı yayında açıkladı...

Fenerbahçe'de transferde son dakika.. Sarı-lacivertli takımda Jailson'a talip çıktı. Rıdvan Dilmen konuyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Jailson'a sürpriz talip! Canlı yayında açıkladı...
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Jailson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Oyuncu satışından kaynak yaratmaya çalışan sarı-lacivertli takımda Jailson'a ciddi talip çıktı.

NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Jailson'un satışında sona yaklaşıldığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u ciddi bir paraya satıyor. 4.5-5 milyona satılacak galiba" şeklinde konuştu

Fenerbahçe transfer haberleri | Jailsona sürpriz talip Canlı yayında açıkladı...

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