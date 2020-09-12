Fenerbahçe transfer haberleri | Jailson'a sürpriz talip! Canlı yayında açıkladı...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Jailson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Oyuncu satışından kaynak yaratmaya çalışan sarı-lacivertli takımda Jailson'a ciddi talip çıktı.

NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Jailson'un satışında sona yaklaşıldığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u ciddi bir paraya satıyor. 4.5-5 milyona satılacak galiba" şeklinde konuştu

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları